      Акмолинец поверил в прибыль и потерял миллионы

      Мужчина грустит
      Мужчина. Иллюстративное фото: Prostock-Studio / Getty Images

      Житель села в Акмолинской области перевел мошенникам более 3,3 млн тенге, поверив в обещания дохода от "инвестиций". Полиция начала досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 19 октября в отдел полиции Ерейментауского района поступило заявление от потерпевшего, проживающего в одном из сел.

      "Мужчина сообщил, что с 8 по 14 октября неизвестные лица, пообещав доход от "инвестиций", обманным путем завладели его деньгами на сумму 3 млн 365 тыс. тенге", - уточнили в МВД.

      Еще одно заявление от жителя поступило в управление полиции Кокшетау. Он рассказал, что 24 сентября с ним связались неизвестные, представившиеся работниками поликлиники и сотрудниками службы безопасности банка.

      По информации ведомства, они убедили акмолинца совершить переводы, похитив 3 млн 363 тыс. тенге. По обоим фактам начаты досудебные расследования.

      В ЗКО мужчина потерял от действий мошенников 30 млн тенге. Он прошел по рекламной ссылке в интернете, после чего с ним связался человек, выдававший себя за представителя нефтяной компании. В итоге мужчина предоставил удаленный доступ к своему телефону. Через суд он пока смог вернуть только малую часть потерянной суммы - 2 млн тенге.

      Более 6 млн тенге потерял житель Акмолинской области на фиктивных инвестициях. Он не только сам взял кредит, но и просил об этом знакомых. Заманчивое объявление о возможностях торговли на бирже потерпевший увидел в Сети. После прохождения процедуры регистрации к нему начали поступать многократные звонки от так называемых финансовых консультантов.

