14 человек, строивших вокзал, выдворили из Казахстана и запретили въезд

В Кызылординской области выявили 14 иностранцев, незаконно работавших на стройке вокзала. Суд выдворил их из страны и запретил въезд в Казахстан на 5 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе рейдовых мероприятий сотрудники линейного отдела полиции на станции Кызылорда выявили группу иностранных граждан, незаконно находившихся и работавших на территории Казахстана.

14 граждан соседней страны трудились на строительной площадке вокзала станции Сексеул без соответствующих разрешительных документов. У мигрантов отсутствовали выданные уполномоченными органами разрешения на трудовую деятельность.

Нелегальные мигранты. Фото: polisia.kz

Всех нарушителей привлекли к ответственности. Суд вынес решение о выдворении иностранных граждан за пределы страны с последующим запретом на въезд в Казахстан сроком на 5 лет.

В Астане работодатель незаконно привлек к работе более 40 иностранных граждан, занятых уборкой территорий в качестве дворников. Также около 30 мигрантов трудились без соответствующих разрешительных документов на мусороперерабатывающем заводе. Нарушившие миграционные правила привлечены к ответственности.

В августе в Алматинской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из иностранцев. Их подозревают в организации канала незаконной миграции в Казахстан. По данным МВД, "услуги" стоили от 150 до 700 тысяч тенге с каждого мигранта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.