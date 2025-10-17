Дворников и ремонтников привлекли к ответственности в Астане

В Астане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал". Так, было выявлено незаконное трудоустройство дворников, ремонтников и других, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, с целью выявления нарушений миграционного законодательства и фактов незаконного привлечения иностранной рабочей силы, рейды и проверки проводятся в местах возможного трудоустройства мигрантов.

"В ходе мероприятий выявлен ряд нарушений. Так, один из работодателей незаконно привлек к работе более 40 иностранных граждан, занятых уборкой территорий в качестве дворников.

Кроме того, установлено предприятие, где около 30 мигрантов трудились без соответствующих разрешительных документов на мусороперерабатывающем заводе. В отдельном случае выявлены лица, выполнявшие ремонтные работы без документов, удостоверяющих личность и право на пребывание в стране", - рассказали в полиции.

Отмечается, что все работодатели и иностранные граждане, нарушившие миграционные правила, привлечены к ответственности.

Полиция напоминает, что за нарушение миграционного законодательства и незаконное привлечение к труду иностранных граждан предусмотрена административная ответственность и выдворение за пределы страны.

Напомним, также в Северо-Казахстанской области задержали двух иностранцев. Как оказалось, еще в прошлом месяце их выдворили из РК и они должны были добровольно покинуть страну, однако проигнорировали данное требование.

До этого вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах сената рассказал, как часто иностранцы нарушают миграционное законодательство страны.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.