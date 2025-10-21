Мужчина предложил помочь с переездом и оказался под следствием в Астане

В Астане мужчину, который помогал при переезде, подозревают в краже имущества из квартиры на 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили на медиапортале МВД, при переезде владелец квартиры заметил пропажу ювелирных украшений и смарт-колонки. Сотрудники управления полиции района Алматы раскрыли кражу по горячим следам.

"Инцидент произошел во время транспортировки имущества. Подозреваемый, помогая потерпевшему с переездом, незаметно вынес из квартиры золотые изделия и колонку. Сумма причиненного ущерба составила около 1 млн тенге", - рассказали в полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, часть похищенного имущества изъята. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Полиция призывает граждан не оставлять ценные вещи без присмотра, быть особенно внимательными во время переезда, ремонта или приема бытовых услуг, а также хранить ценности в недоступных и безопасных местах.

Напомним, ранее в Астане был угнан автомобиль. После задержания двоих подозреваемых, обнаружили, что из машины пропали строительные инструменты на 1 млн тенге.

Также в столице "курьера" подозревают в совершении кражи в квартире своих знакомых - были похищены деньги и золото на 1,5 млн тенге.

