Nissan угнали в Астане: вместе с ним пропали перфоратор и шуруповерт

В Астане ночью был угнан автомобиль. После задержания двоих подозреваемых, обнаружили, что из машины пропали строительные инструменты на 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала ведомства, под подозрение в угоне Nissan Primera серого цвета попали двое молодых людей. Кроме незаконного завладения автомобилем вскрылась и кража имущества.

"В ходе проверки выяснилось, что из багажника транспортного средства также пропали строительные инструменты - сварочный аппарат Denza, кабель-удлинитель длиной 70 м, перфоратор Скат, угловая шлифмашина и шуруповерт Crown. Сумма причиненного ущерба составила около 1 млн тенге", - сообщили в МВД.

Отмечается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая зафиксировала следы преступления и изъяла вещественные доказательства.

"Благодаря кадрам с камер видеонаблюдения личности злоумышленников были установлены, а вскоре они задержаны в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Стоп — преступление", - добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ведется расследование.

Напомним, ранее в Акмолинской области угнали Nissan X-Trail, припаркованный во дворе. Машину нашли в соседнем районе. В угоне подозревают бездомного.

До этого в Астане трактор угнали и бросили на одной из центральных улиц. Полиция задержала нетрезвого подозреваемого в угоне спецтехники.

