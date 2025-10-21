jitsu gif
      Подростков задержали за ложные сообщения о минировании школ в двух регионах Казахстана

      Опубликовано:

      Школа
      Школьный класс. Иллюстративное фото: AlekseiAntropov / Getty Images

      Два факта ложных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в школах произошли недавно в двух регионах Казахстана - задержаны подростки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Первый случай произошел в Петропавловске. По информации стражей порядка, на канал 112 поступил анонимный звонок с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из средних школ.

      После на место были оперативно направлены полицейские со служебными собаками и специалисты-взрывотехники. В ходе проверки никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

      Вскоре в результате оперативных мероприятий задержан подозреваемый - им оказался ученик девятого класса, состоящий на психиатрическом учете.

      Аналогичное сообщение поступило в дежурную часть управления полиции Карасайского района Алматинской области.

      Там неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе в средней школе в Каскелене. Здание школы проверили - взрывных устройств обнаружено не было.

      Вскоре стражи порядка установили личность звонившего. Им оказался 16-летний подросток. Он задержан.

      По этим фактам были возбуждены уголовные дела.

      В МВД напомнили, что, согласно статье 273 УК РК, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы. Кроме того, такие вызовы отвлекают экстренные службы от реальных происшествий.

      Напомним, в апреле этого года в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров.

      А в феврале учебное заведение "заминировали" в Семее - взрывное устройство обнаружено не было.

