Учебное заведение "заминировали" в Семее

Сообщение о минировании одного из учебных заведений в Семее получили сегодня полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.

После сообщения о минировании на место стянулись экстренные службы, эвакуировали людей и оцепили территорию.

По результатам обследования взрывное устройство обнаружено не было.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.