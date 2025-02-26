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Учебное заведение "заминировали" в Семее

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Полицейская машина
Полицейская машина. Иллюстративное фото: aire images / Getty Images

Сообщение о минировании одного из учебных заведений в Семее получили сегодня полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.

После сообщения о минировании на место стянулись экстренные службы, эвакуировали людей и оцепили территорию.

По результатам обследования взрывное устройство обнаружено не было.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223870-uchebnoe-zavedenie-zaminirovali-v-semee/