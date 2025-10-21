Акмолинка отдала все свои миллионы за закрытие уголовного дела, которого не было

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      Акмолинка отдала все свои миллионы за закрытие уголовного дела, которого не было

      Опубликовано:

      Крупная сумма денег в спортивной сумке
      Деньги в сумке. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

      Пенсионерка отдала все свои сбережения мошенникам. За 3,7 млн тенге они обещали закрыть уголовное дело, фигуранткой которого якобы стала ее сноха, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, управлением полиции Степногорска расследуется уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 90-летняя горожанка.

      Полицейские рассказали, что 17 октября на домашний телефон пенсионерки позвонила неизвестная женщина. Она представилась снохой и сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе.

      "По словам аферистки, пострадала женщина-водитель, а сама она получила незначительные травмы. Спустя несколько часов поступил следующий звонок - уже от лжесотрудника полиции. Звонивший сообщил, что в отношении родственницы возбуждено уголовное дело, но он может помочь прекратить расследование за денежное вознаграждение. Свои услуги аферист оценил в 7 млн тенге, но такой суммы у акмолинки не оказалось", - сообщили в ДП региона.

      Не подозревая об обмане, встревоженная пенсионерка рассказала, что имеется 3,7 млн тенге. Их оказалось достаточно, чтобы "закрыть дело".

      Позже к женщине домой пришел неизвестный мужчина, который забрал деньги и вещи якобы для снохи в больницу.

      "Лишь к вечеру, когда домой вернулся сын заявительницы, выяснилось, что пенсионерка стала жертвой мошенничества, однако рассказать приметы забравшего деньги пенсионерка не смогла", - отметили в ведомстве.

      В настоящее время по факту мошенничества полицейские проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

      Ранее в Шымкенте супружескую пару обманом заставили продать дом и авто по заниженной цене. Ущерб превысил 25 млн тенге. Часть средств потерпевшие перевели на неизвестные банковские счета, а оставшуюся сумму курьер забрал лично из их дома. Деньги перевели через обменный пункт в Грузию.

      Также аферисты обманули жительницу Кокшетау на 5 млн тенге, сообщив о ДТП с участием ее дочери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции установили двоих жителей Алматы, причастность к преступлению которых проверяется.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.