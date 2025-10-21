Акмолинка отдала все свои миллионы за закрытие уголовного дела, которого не было

Пенсионерка отдала все свои сбережения мошенникам. За 3,7 млн тенге они обещали закрыть уголовное дело, фигуранткой которого якобы стала ее сноха, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, управлением полиции Степногорска расследуется уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 90-летняя горожанка.

Полицейские рассказали, что 17 октября на домашний телефон пенсионерки позвонила неизвестная женщина. Она представилась снохой и сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе.

"По словам аферистки, пострадала женщина-водитель, а сама она получила незначительные травмы. Спустя несколько часов поступил следующий звонок - уже от лжесотрудника полиции. Звонивший сообщил, что в отношении родственницы возбуждено уголовное дело, но он может помочь прекратить расследование за денежное вознаграждение. Свои услуги аферист оценил в 7 млн тенге, но такой суммы у акмолинки не оказалось", - сообщили в ДП региона.

Не подозревая об обмане, встревоженная пенсионерка рассказала, что имеется 3,7 млн тенге. Их оказалось достаточно, чтобы "закрыть дело".

Позже к женщине домой пришел неизвестный мужчина, который забрал деньги и вещи якобы для снохи в больницу.

"Лишь к вечеру, когда домой вернулся сын заявительницы, выяснилось, что пенсионерка стала жертвой мошенничества, однако рассказать приметы забравшего деньги пенсионерка не смогла", - отметили в ведомстве.

В настоящее время по факту мошенничества полицейские проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Ранее в Шымкенте супружескую пару обманом заставили продать дом и авто по заниженной цене. Ущерб превысил 25 млн тенге. Часть средств потерпевшие перевели на неизвестные банковские счета, а оставшуюся сумму курьер забрал лично из их дома. Деньги перевели через обменный пункт в Грузию.

Также аферисты обманули жительницу Кокшетау на 5 млн тенге, сообщив о ДТП с участием ее дочери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции установили двоих жителей Алматы, причастность к преступлению которых проверяется.

