Семью заставили продать дом и авто в Шымкенте: деньги ушли в Грузию

В Шымкенте супружескую пару обманом заставили продать дом и авто по заниженной цене - ущерб от схемы мошенников превысил 25 млн тенге. Деньги перевели в Грузию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Шымкенте сотрудники полиции раскрыли масштабное мошенничество, жертвами которого стала семейная пара.

В департамент полиции обратилась местная жительница, которой позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка.

"Злоумышленники сообщили, что на ее имя якобы оформляется кредит, и убедили женщину действовать по их указаниям. В результате обмана аферисты оформили несколько кредитов на имя потерпевшей и ее супруга в разных банках. Под давлением мошенников семья продала дом и автомобиль по заниженной цене. Общий ущерб составил свыше 25 млн тенге", - рассказали в МВД.

Как установили полицейские, часть средств потерпевшие перевели на неизвестные банковские счета, а оставшуюся сумму курьер забрал лично из их дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двоих подозреваемых в Алматы и Шымкенте.

Выяснилось, что похищенные деньги злоумышленники переводили через обменный пункт в Шымкенте в Грузию. Уголовное дело по факту мошенничества уже направили в суд.

Ранее жительница Акмолинской области всего за неделю продала собственную квартиру и отдала все деньги, более 20 млн тенге, злоумышленникам, которые запугали пожилую женщину уголовным преследованием. В мошенническую схему оказались втянуты 40 дропперов. Полицейские устанавливают организаторов преступной схемы.

В Шымкенте пенсионерка также стала жертвой мошенников - женщине сообщили об угрозе потери жилья, а спасти ситуацию, по словам аферистов, могла лишь продажа квартиры. Под постоянным давлением она словно под гипнозом начала выполнять все указания, продала квартиру и перечислила деньги.

