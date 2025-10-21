Авиакомпания Qazaq Air заявила о нападении пассажирки на бортпроводников из-за алкоголя

В пресс-службе авиакомпании Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) сообщили о нападении пассажирки рейса Астана-Новосибирск на бортпроводников после отказа в алкоголе, передает NUR.KZ.

По данным авиакомпании, при выполнении авиарейса Астана-Новосибирск произошлая внештатная ситуация.

"Пассажирка в состоянии алкогольного опьянения, из-за отказа в продаже ей дополнительной порции алкогольных напитков, совершила нападение на бортпроводников.

По прибытии авиарейса в аэропорт Новосибирска, деструктивная пассажирка передана в правоохранительные органы для принятия мер в установленном законодательством порядке", - рассказали в авиакомпании.

Также в пресс-службе напомнили, что пассажиры, нарушающие правила поведения на борту и создающие угрозу безопасности полета, могут быть включены в реестр лиц авиакомпании, которым ограничена воздушная перевозка.

"За нападение на экипаж либо иные действия, создающие угрозу безопасности полета, предусмотрена административная и уголовная ответственность, вплоть до ограничения свободы. Авиакомпания предпримет все необходимые меры", - сообщили в компании.

Как пояснили в ДП на транспорте, в отношении 27-летней казахстанки 21 октября возбуждено уголовное дело по факту хулиганства на борту воздушного судна.

"Установлено, что женщина во время полета авиарейса сообщением Астана-Новосибирск нарушила общественный порядок на борту и нанесла телесные повреждения бортпроводнику. Проводится досудебное расследование", - отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в аэропорту Астаны задержали буйного пассажира рейса "Астана - Усть-Каменогорск": мужчина ударил бортпроводника и выкрикивал слово "бомба".

Также в полиции рассказали, за что в нашей стране чаще всего снимают с рейсов пассажиров. Среди частых причин - появление пассажиров в пьяном виде и курение на борту самолета.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.