Проспал из-за телефона: казахстанец решил "воспитать" сына и попал под суд

Мужчина получил 100 часов общественных работ за применение насилия в отношении своего малолетнего ребенка. Он ударил сына по лицу, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по обвинению в побоях в отношении заведомо несовершеннолетнего (п.8 ч.2 ст.109-1 УК) рассмотрел Сарысуский районный суд.

"В июле 2025 года около 12 часов подсудимый, находясь дома в селе Жанатас, разозлившись на своего малолетнего сына за то, что тот всю ночь смотрел в телефон и вовремя не проснулся утром, с целью "воспитания" ударил его по лицу", - установил суд.

Прокурор просил назначить обвиняемому наказание в виде 100 часов общественных работ.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Мать ребенка заявила, что прощает мужа.

В качестве смягчающих обстоятельств суд посчитал признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде 100 часов общественных работ. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Атырау на камеру видеонаблюдения попало жестокое избиение 9-летнего ребенка на детской площадке. Нападавшего остановили очевидцы, он спешно скрылся. Ребенок получил легкие телесные повреждения. В полиции возбудили уголовное дело.

Позже стало известно, что по подозрению в избиении ребенка задержали 21-летнего мужчину. Его водворили в ИВС.

В Кызылординской области возбудили уголовное дело после нападения на ребенка-инвалида. Сообщалось, что мальчика пытали и прижигали ноги. По подозрению в хулиганстве задержали подростка.

