Судак, щука, карась: сотни кг рыбы забрали за один день в ВКО

Полицейские пресекли три факта браконьерства на озере Зайсан в Восточном Казахстане. Шестерых местных жителей подозревают в ущербе государству на сумму свыше 8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские в Восточно-Казахстанской области обнаружили более тонны незаконно добытой рыбы. Суммарный ущерб, нанесенный государству, превысил 8 млн тенге.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ВКО в ходе оперативных мероприятий за один день выявили три факта незаконного вылова рыбы на озере Зайсан, где действует круглогодичный запрет на рыболовство.

В противоправной деятельности подозревают шестерых жителей Тарбагатайского района.

Незаконный улов в лодке. Фото: polisia.kz

В первом случае задержали двух мужчин. У них нашли 290 кг рыбы - преимущественно судака, щуку и карася. Ущерб государству оценили в 1,94 млн тенге.

"Во втором эпизоде браконьеры добыли 356 кг рыбы, причинив ущерб на сумму более 2,6 млн тенге. Третья группа нарушителей осуществляла незаконный промысел в той же акватории и выловила более 500 кг рыбы, включая судака, щуку и окуня. Ущерб составил около 3,9 млн тенге", - рассказали в МВД.

В результате оперативных действий изъяли плавсредства марки "Прогресс-2", лодочные моторы различных марок, а также десятки нейлоновых сетей, использовавшихся для незаконного вылова.

В отношении шести фигурантов начаты досудебные расследования о незаконной добыче рыбных ресурсов, других водных животных или растений.

Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Ранее в Восточно-Казахстанской области мужчину оштрафовали за три мешка с щукой в автомобиле. Он не смог подтвердить законный вылов рыбы - у него отсутствовали соответствующее разрешение и документы. За рыбу общим весом 30 кг он получил штраф в размере почти 30 тыс. тенге.

Также в ВКО задержали местных жителей по подозрению в незаконном вылове более 700 кг рыбы в запретной зоне Бухтарминского водохранилища. Полицейские изъяли сазана, щуку, судака, карася и леща. Предварительную сумму ущерба, причиненного водным ресурсам, оценили в 5 млн тенге.

