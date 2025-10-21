jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Виктор Николаев
      Виктор Николаев
      Редактор

      Два человека умерли после посещения частных процедурных кабинетов в Мангистау

      Опубликовано:

      Врач делает укол
      Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Два человека умерли после посещения частных процедурных кабинетов в Мангистау - всего за девять месяцев 2025 года зарегистрирован 41 случай анафилактического шока у пациентов таких учреждений, передает "Лада".

      Данную статистику озвучила руководитель регионального департамента медицинского и фармацевтического контроля Нурсулу Мухамбетярова.

      Она отметила, что большего количества жертв удалось избежать только благодаря своевременно оказанной неотложной помощи сотрудников скорой помощи.

      Глава ведомства рассказала об одной из проихошедших трагедий.

      "Один случай произошел в селе Кызылтобе Мунайлинского района. Молодой мужчина приобрел антибиотик и воспользовался услугой процедурного кабинета, расположенного в той же аптеке. После получения инъекции состояние пациента резко ухудшилось, произошла остановка сердечной деятельности, вызвана бригада скорой медицинской помощи. К приезду службы "103" констатирована биологическая смерть", - рассказала она

      По данному факту департаментом на основании донесения управления здравоохранения проведена внеплановая проверка процедурного кабинета. Выявлено отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности, внутривенные и внутримышечные инъекции проведены без назначения врача, не была проведена аллергическая проба на антибактериальный препарат. Зафиксировано также нарушение правил хранения лекарственных средств, а медицинский работник не имел сертификата специалиста на допуск к практической деятельности, а также сертификата по повышению квалификации за последние пять лет.

      "Материалы проверки были направлены в департамент полиции для принятия процессуального решения. На сегодняшний день проводится досудебное расследование", - подчеркнула Мухамбетярова.

      Были созданы общественные мониторинговые группы с целью выявления незаконной деятельности частных процедурных кабинетов в регионе.

      "Хотелось бы напомнить, что, согласно статьи 122 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", Стандарта организации оказания первичной медико-санитарной помощи,  а также  Правил оказания доврачебной медицинской помощи, понятие «процедурный кабинет» определено только в структурных подразделениях организаций ПМСП с прикрепленным населением к участковому врачу. Функционирование процедурных кабинетов, как самостоятельных объектов, является незаконным", - отметила глава департамента.

      По ее словам, в сентябре в Актау выявлено 46 процедурных кабинетов, в шести из них департаментом проведена внеплановая проверка с принятием административных мер на общую сумму более одного миллиона тенге. На момент проверки выявлено отсутствие и нарушение норм лицензирования, правил хранения лекарственных средств, лекарства имели истекший срок действия.

      "Из 46 кабинетов 12 самостоятельно прекратили свою деятельность с отзывом лицензий. Аналогичные мероприятия будут проведены в ближайшее время в Мунайлинском районе и Жанаозене, а также в остальных районах", - рассказала Мухамбетярова.

      В апреле мы писали, что два человека умерли после укола в процедурных кабинетах в Таразе.

      А летом этого года жительница Алматы впала в кому после укола, сделанного в поликлинике. В городской поликлинике №28 сообщили, что у пациентки произошел анафилактический шок.

