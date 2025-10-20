20 суток ареста получил казахстанец за комментарии в адрес полицейского в Instagram

В аккаунте ДП Астаны в соцсети Instagram житель Шымкента написал оскорбительные комментарии в адрес полицейского, за что по решению суда был арестован на 20 суток, передает NUR.KZ.

Как сообщает Департамент полиции Астаны, житель Шымкента арестован за клевету в адрес полицейского.

"Установлено, что в социальной сети Instagram на официальной странице Департамента полиции Астаны неизвестный мужчина оставил комментарии неприличного характера в адрес государственного служащего.

В своих высказываниях житель Шымкента позволял себе крайне оскорбительные выражения, порочащие честь и достоинство сотрудника, тем самым распространял заведомо ложные сведения, а также угрожал ему и его семье", - говорится в публикации.

В ходе проверки полицейские установили личность нарушителя и доставили в отдел полиции 48-летнего мужчину. В отношении него составлен административный протокол по статье "Клевета".

По решению специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Шымкент он арестован на 20 суток.

Департамент полиции города Астаны предупреждает граждан, что любые противоправные действия будут пресекаться в рамках законодательства.

Напомним, также несколько дней назад в Караганде началось судебное разбирательство над 22-летней девушкой. Ее обвиняют в разжигании социальной и национальной розни - она написала в интернете комментарий, который посчитали оскорбительным. Уточняется, что девушка не раз резко высказывалась в соцсетях.

А в Петропавловске женщину привлекли к ответственности за клевету после сообщений в общедомовом чате - суд назначил ей штраф в размере 495 432 тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.