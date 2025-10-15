Высказывания в интернете привели к суду: карагандинке грозит лишение свободы

В Караганде началось судебное разбирательство над 22-летней девушкой. Ее обвиняют в разжигании социальной и национальной розни, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщил телеканал, владелица магазина одежды в Караганде написала в интернете комментарий, который посчитали оскорбительным. Уточняется, что девушка не раз резко высказывалась в соцсетях.

Один из таких комментариев серьезно возмутил казахстанцев и они написали жалобу в полицию. Экспертиза подтвердила, что в тексте содержатся признаки оскорбления религиозных и национальных чувств граждан. А прокурор заключила, что эти высказывания унижают честь и достоинство казахстанцев и лиц, исповедующих ислам.

Девушка сразу же записала видео с извинениями, а после удалила аккаунты в соцсетях и попыталась покинуть страну. Тогда ее взяли под стражу.

"Подсудимая имеет на иждивении малолетнего ребенка, полностью признает вину, что является смягчающим обстоятельством по Уголовному кодексу. В связи с этим будем настаивать на назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы", - рассказал адвокат подсудимой Тимур Солодуха.

Отмечается, что за разжигание социальной и национальной розни грозит до 7 лет колонии либо штраф в 12 млн тенге.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Астане мужчина в прямом эфире в TikTok высказывал некорректное мнение в отношении другой нации, за что ему было назначено лишение свободы.

До этого в области Абай казахстанка попала под суд из-за видео в TikTok по статье о разжигании национальной розни. Ей назначили ограничение свободы и 100 часов принудительного труда.

Также в Шымкенте мужчину осудили к 7 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, выложенных в YouTube и TikTok.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.