      Провели подряд дней с нами
      Кристина Лукашева
      Кристина Лукашева
      Редактор

      Высказывания в интернете привели к суду: карагандинке грозит лишение свободы

      Опубликовано:

      Девушка держит телефон в руках
      Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

      В Караганде началось судебное разбирательство над 22-летней девушкой. Ее обвиняют в разжигании социальной и национальной розни, передает сайт телеканала КТК.

      Как сообщил телеканал, владелица магазина одежды в Караганде написала в интернете комментарий, который посчитали оскорбительным. Уточняется, что девушка не раз резко высказывалась в соцсетях.

      Один из таких комментариев серьезно возмутил казахстанцев и они написали жалобу в полицию. Экспертиза подтвердила, что в тексте содержатся признаки оскорбления религиозных и национальных чувств граждан. А прокурор заключила, что эти высказывания унижают честь и достоинство казахстанцев и лиц, исповедующих ислам.

      Девушка сразу же записала видео с извинениями, а после удалила аккаунты в соцсетях и попыталась покинуть страну. Тогда ее взяли под стражу.

      "Подсудимая имеет на иждивении малолетнего ребенка, полностью признает вину, что является смягчающим обстоятельством по Уголовному кодексу. В связи с этим будем настаивать на назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы", - рассказал адвокат подсудимой Тимур Солодуха.

      Отмечается, что за разжигание социальной и национальной розни грозит до 7 лет колонии либо штраф в 12 млн тенге.

      Источник: КТК

      Напомним, ранее в Астане мужчина в прямом эфире в TikTok высказывал некорректное мнение в отношении другой нации, за что ему было назначено лишение свободы.

      До этого в области Абай казахстанка попала под суд из-за видео в TikTok по статье о разжигании национальной розни. Ей назначили ограничение свободы и 100 часов принудительного труда.

      Также в Шымкенте мужчину осудили к 7 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, выложенных в YouTube и TikTok.

