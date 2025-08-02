Казахстанка заплатит полмиллиона тенге из-за сообщений в общедомовом чате

В Петропавловске женщину привлекли к ответственности за клевету после сообщений в общедомовом чате, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Петропавловске рассмотрено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.73-3 КоАП РК.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в июне 2025 года в общедомовом чате женщина распространила ложные сведения о том, что бывший председатель ОСИ вводит жителей дома в заблуждение, представляет поддельные договоры, без проведения общего собрания берет из бюджета ОСИ деньги для ничем не подтвержденных расходов.

В судебном заседании горожанка вину признала частично. При этом документов, подтверждающих указываемые ею финансовые нарушения со стороны бывшего председателя ОСИ, не имеется.

Как отметили в суде, диспозиция ч.2 ст.73-3 КоАП РК предусматривает ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенную публично или с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций.

По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и подверг административному взысканию в виде штрафа в размере 495 432 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.2 ст.73-3 КоАП РК клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенная публично или с использованием масс-медиа или сетей телекоммуникаций, влечет штраф на физическое лицо в размере ста восьмидесяти месячных расчетных показателей или административный арест на срок двадцать суток, на должностное лицо – штраф в размере шестисот пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок двадцать пять суток.

В Жамбылской области одна женщина написала на другую заявление прокурору, что стало основанием для обвинения в клевете. Дело рассмотрел суд и пришел к выводу, что целью гражданки не было распространить заведомо ложную информацию, она лишь воспользовалась своим конституционным правом и обратилась с заявлением к прокурору.

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