Спецоперация полиции и КНБ: два иностранца и астанчанин получили по 16 лет

В области Жетісу по 16 лет лишения свободы получили осужденные за производство синтетических наркотиков в ликвидированной подпольной лаборатории, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в спецоперации, проведенной на территории Ескельдинского района, участвовали сотрудники полиции, прокуратуры и ДКНБ.

"Сотрудники правоохранительных органов выявили тщательно замаскированную подпольную лабораторию, где двое иностранных граждан и житель Астаны наладили производство синтетических наркотиков", - рассказали в ДП региона.

Во время обыска полицейские обнаружили профессиональное оборудование, более 6,4 кг мефедрона, а также 200-литровый реактор с остатками прекурсоров, подготовленных для дальнейшего изготовления.

Задержанных взяли под стражу. По приговору специализированного суда области Жетісу в Талдыкоргане всех троих признали виновными и приговорили к 16 годам лишения свободы каждого.

"Благодаря оперативной работе удалось пресечь деятельность крупной наркогруппы, предотвратив возможные человеческие трагедии и новые зависимости", - отметили в ведомстве.

Напомним, в конце прошлого года в области Жетiсу ликвидировали нарколабораторию, где обнаружили 6 кг мефедрона. По информации полицейских, два иностранца прибыли в Казахстан по указанию своего "куратора" для организации незаконного производства. Стражи порядка провели мероприятия по выявлению соучастников.

Недавно в Шымкенте членов организованной преступной группы, занимавшихся изготовлением и сбытом наркотиков, осудили на длительные сроки лишения свободы. Были организованы подпольные лаборатории по производству синтетических наркотиков и их аналогов. В ходе специальной операции были задержаны четыре человека.

