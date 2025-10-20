Кортеж из элитных авто остановили в Туркестанской области (видео)

В Туркестанской области водителей "элитного кортежа" привлекли к ответственности за нарушение ПДД. Дорогостоящие авто поместили на специализированную стоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей внимание полиции привлекла видеозапись с участием кортежа из нескольких дорогостоящих автомобилей, нарушивших правила дорожного движения в Сайрамском районе Туркестанской области.

В результате проведенной проверки полицейские установили водителей четырех автомобилей Toyota, Lexus и Daewoo Nexia.

"Нарушители привлечены к ответственности за несоблюдение требований дорожных знаков и создание аварийной обстановки. Автотранспорт помещен на специализированную стоянку, с водителями проведена профилактическая беседа", - уточнили в МВД.

Полицейские призвали водителей и пассажиров строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в Туркестанской области водителей 10 автомобилей, большая часть из которых - "Гелендвагены", в составе свадебного кортежа привлекли к ответственности за нарушение ПДД, создание помех и аварийной ситуации для других участников дорожного движения. Выяснилось, что местный житель нанял их для проведения свадебного торжества.

Также грубые нарушения ПДД участниками свадебного кортежа выявили полицейские Актобе в ходе мониторинга соцсетей. Кроме того, на отдельных автомобилях были незаконно установлены световые устройства, имитирующие проблесковые маячки.

