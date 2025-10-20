Бойцы спецназа наведались в один из гаражей в Костанае и провели задержание (видео)

В Костанае задержали 47-летнего местного жителя. При нем и в гараже, где он находился, нашли килограмм гашиша. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках ОПМ "Қарасора - 2025" сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области в одном из гаражных массивов Костаная задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств в особо крупном размере.

"В ходе осмотра у задержанного были обнаружены и изъяты свертки с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Также аналогичное вещество полицейские нашли при обыске гаражного помещения, где находился подозреваемый", - отметили в МВД.

По результатам медицинского обследования в организме мужчины выявили следы употребления наркотических веществ. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество - гашиш общей массой около 1 кг.

За хранение наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

Ранее в Астане задержали 31-летнего иностранца, занимавшегося ремонтом квартиры. Его подозревают в хранении запрещенных веществ. В момент проверки на объекте находился его знакомый, который также попал под статью. В ходе обыска в квартире в чемодане с инструментами полицейские нашли еще 15 свертков, обмотанных фольгой, с наркотическим веществом.

В Жамбылской области за незаконный оборот наркотических средств отца и сына приговорили к лишению свободы. По материалам суда, отец нашел покупателей и договорился продать 12 кг наркотиков по 180 тысяч тенге за килограмм, всего за 2 160 000 тенге. Сын вину отрицал, утверждая, что не знал о противоправных действиях родителя, и смог добиться снижения срока в апелляции.

