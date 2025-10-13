jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Привезли покупателей из кафе и были задержаны КНБ: отца и сына осудили в Жамбылской области

      Опубликовано:

      Два человека за решеткой
      Люди за решеткой. Иллюстративное фото: Hari Sucahyo / Getty Images

      В Жамбылской области за незаконный оборот наркотических средств двух членов одной семьи приговорили к лишению свободы. Сыну срок снизили при рассмотрении апелляции, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, приговором суда 58-летнего отца и его 20-летнего сына признали виновными в незаконном хранении, перевозке и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п.1 и 3 ч.3 ст.297 УК).

      Согласно материалам дела, мужчина хранил наркотические средства в своем крестьянском хозяйстве.

      "Он нашел покупателей и договорился продать 12 кг наркотиков по 180 тысяч тенге за килограмм, всего за 2 160 000 тенге, пообещав вскоре подготовить еще партию. На следующий день отец сообщил сыну, что наркотики готовы к продаже, и попросил помочь с упаковкой", - установил суд.

      Они договорились вместе привезти покупателей на автомобиле из кафе, расположенного в селе, к крестьянскому хозяйству, а после сделки отвезти обратно.

      "Позже покупатели прибыли и приобрели три упаковки наркотиков, заплатив за половину - 1 млн тенге. При попытке купить оставшуюся часть они были задержаны сотрудниками Комитета национальной безопасности", - уточнили в суде.

      На месте обнаружили 12 кг 720 граммов наркотиков, а при обыске в помещении хозяйства изъяли 13 упаковок с 185 кг 600 граммами высушенной марихуаны.

      В суде отец частично признал свою вину. Сын вину отрицал, утверждая, что не знал о противоправных действиях родителя.

      Приговором суда оба осуждены к 7 годам лишения свободы. Жамбылский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, изменил приговор для сына. Его действия переквалифицировали как пособничество в совершении преступления (ч.5 ст.28 - п.3 ч.3 ст.297 УК).

      С учетом смягчающих обстоятельств срок лишения свободы для 20-летнего сына снизили до 4 лет. В остальной части приговор оставили без изменения.

      Ранее в Алматинской области три больших мешка с высушенной марихуаной достали из багажника Toyota Camry оперативники. Общий вес наркотика составил 58,5 кг. 55-летнего мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.

      Жителей Жезказгана и Алматинской области осудили на 8 и 9 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. На судебном следствии подсудимые вину не признали. Они утверждали, что изъятые у них свыше 14 кг наркотика незаконно приобрели, хранили и перевозили для личного употребления, однако цели сбыта у них не было.

