Чемодан с "запрещенкой": иностранцу грозит уголовное наказание в Астане
В Астане задержали 31-летнего иностранца, занимавшегося ремонтом квартиры. Его подозревают в хранении запрещенных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную полицию.
В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны опубликовали видео с задержания мужчины и обыска квартиры. Сообщается, что во время ремонта подозреваемый проживал в помещении, где делал ремонт. Предполагается, что там же и хранил запрещенные вещества.
"В момент проверки на объекте также находился его знакомый. При личном досмотре у гостя был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения темно-серого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятое является наркотическим веществом - смолой каннабиса", - рассказали в полиции.
В ходе обыска в квартире в чемодане с инструментами полицейские нашли еще 15 свертков, обмотанных фольгой, с аналогичным содержимым. Общий вес изъятого - 1,6 кг.
"Все обнаруженное изъято, один из подозреваемых задержан и водворен в ИВС. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических веществ", - добавили в ДП.
Полиция напоминает, что за незаконное хранение, сбыт и распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, недавно в Алматы неожиданное продолжение получила история со скандальной видеозаписью, на которой сотрудник полиции положил в карман задержанному неизвестный предмет.
Также в Караганде задержали двух иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков через закладки. Полицейские изъяли десятки свертков с a-PVP и мефедроном.
