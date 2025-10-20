Купили квартиры в элитных ЖК Астаны, Lamborghini, Cadillac: задержан депутат

В Восточном Казахстане проводится расследование в отношении руководства ТОО "QazConstructions". В числе подозреваемых - бывший заместитель директора компании, являющийся депутатом маслихата Курчумского района, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, Департаментом АФМ по ВКО проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО "QazConstructions" по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство 11 социальных объектов в 7 районах Восточно-Казахстанской области и области Абай.

По данным ведомства, в числе подозреваемых - бывший заместитель директора ТОО, являющийся депутатом маслихата Курчумского района.

Реализация указанных проектов должна была улучшить качество жизни населения и создать условия для полноценного досуга граждан.

"Однако в результате преступных действий не введены в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, а также водопроводные сети, предназначенные для обеспечения водой семи сел, где проживают свыше 20 тыс. человек.

Общая сумма хищения составляет более 2 млрд тенге, которые обналичены через аффилированные предприятия", - заявили в АФМ.

Здесь отметили, что на преступные доходы приобретены квартиры в элитных жилищных комплексах Астаны, автомашины Lamborghini Urus, Cadillac Escalade, Mersedes и редкие породы лошадей, на которые с санкции суда наложен арест.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района. С санкции суда подозреваемый был помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Также Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП "Енбек". Подозреваемых тоже поместили под стражу на 2 месяца.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.