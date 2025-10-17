jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      "Не сдержался": акиму из Павлодарской области пришлось объясняться из-за мата

      Опубликовано:

      Аким Новопокровского сельского округа
      Вячеслав Симоненко. Фото: gov.kz

      В Павлодарской области акиму сельского округа рекомендовано объявить выговор за нецензурную брань в адрес 18-летнего сельчанина, который разъезжал на мотоцикле. Суд уже оштрафовал чиновника, передает Pavlodarnews.kz.

      Члены областного Совета по этике призвали к ответу акима Новопокровского сельского округа Успенского района Вячеслава Симоненко. Этот пост он занимает с июня 2019 года.

      Чиновник произнес нецензурные слова в адрес 18-летнего жителя села. Районный суд привлек акима к административной ответственности и оштрафовал. 

      Вячеслав Симоненко рассказал Совету по этике, при каких обстоятельствах произошел инцидент. По его словам, летом группа молодых людей, в числе которых оказались несколько подростков, каталась на мотоциклах с усилителями звука двигателя.

      Это создавало неудобства для сельчан, особенно ночью, на что они неоднократно жаловались в сельский акимат. С нарушителями тишины и их родителями провели профилактическую беседу.

      Сельский участковый инспектор полиции находился в отпуске, поэтому Вячеслав Симоненко обратился в местную полицейскую службу района и попросил провести рейд. Стражи порядка задержали и привлекли к административной ответственности четверых мотоциклистов. 

      Задержанные заявили, что с ними был пятый, которому удалось скрыться от полицейских. Через два дня 18-летнего сельчанина задержали сотрудники РОВД. К слову, ранее он уже имел приводы в полицию. По словам сельского акима, молодой человек, разъезжая на мотоцикле, разбил вывеску, а также распивал спиртное в общественном месте. 

      "Хотел провести с ним профилактическую беседу. Записи с камер наблюдения полностью доказали его вину, однако он отказывался в этом признаваться. Я не сдержался и допустил нецензурное слово в адрес этого гражданина, в чем раскаиваюсь", - рассказал аким Новопокровского сельского округа.

      Члены совета большинством голосов приняли решение рекомендовать акиму района объявить Вячеславу Симоненко выговор.

      Кроме того, дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия получили еще трое чиновников. Это руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Экибастуза Абай Хакимов, глава отдела предпринимательства и сельского хозяйства Железинского района Бауржан Кантарбаев и аким Лесного сельского округа Татьяна Кишкунова.

      Они премировали имеющих дисциплинарные взыскания подчиненных. Кроме того, такую выплату получили еще не прошедшие испытательный срок сотрудники. Неправомерно выплаченные деньги уже вернули государству. 

      Напомним, в начале октября в Сети появилась информация о конфликте между акимом Кояндинского сельского округа Павлодарской области и фельдшером Экибастузской городской ветеринарной станции.

      Как рассказали в полиции, инцидент произошел в вечернее время, вне исполнения ими служебных обязанностей, во время их совместного пребывания на мероприятии. Ситуация носила бытовой характер и не была связана с их профессиональной деятельностью.

      Следствием двух ударов, полученных сотрудником ветслужбы от акима, стали сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы лица. По данным стражей порядка, участники конфликта примирились между собой, заявлений и претензий друг к другу не имеют.

      Позже Совет по этике рекомендовал акиму Экибастуза объявить строгий выговор главе сельского округа после драки.

