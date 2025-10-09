"Избил женщину в своем кабинете": акима осудили в Актюбинской области

В Актюбинской области разгорелся скандал - акима города Кандыагаша обвинили в нанесении побоев. Чиновнику вынесли приговор, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, 39-летний глава Кандыагаша подозревался в избиении посетительницы прямо в своем кабинете.

Со слов женщины, долгое время у них был был роман, и в тот день она пришла прояснить отношения. Затем разговор перерос в конфликт. Женщина утверждала, что аким якобы ударил ее и хватал за горло. После случившегося она обратилась к медикам и в полицию.

Суд, изучив доказательства и выслушав свидетелей, признал чиновника виновным в нанесении побоев. Ему назначили штраф и обязали выплатить 100 тыс. тенге компенсации морального вреда. Но сам мужчина вину не признал, уверяя, что его очернили.

При этом чиновник уже попадал под взыскания - строгий выговор и предупреждение о неполном соответствии. И оба раза по жалобам той же женщины. Теперь же - осужден за побои. Но продолжает трудиться на своем посту.

"Приговором суда подсудимый А. признан виновным по статье 109, части 1 Уголовного кодекса, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 МРП, что составляет 314 560 тенге", - сообщила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Жансая Таирова.

Приговор не вступил в законную силу. Источник: КТК

Напомним, недавно девушка-блогер из Атырау рассказала, что ее вывезли за город и избили на кладбище после скандала, связанного с туром в Стамбул. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Атырау студентка колледжа была избита на глазах у других подростков. Видео попало в Сеть. По факту избиения возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемую задержали и поместили в Центр адаптации несовершеннолетних. Всех участников конфликта поставят на профилактический учет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.