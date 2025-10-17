По делу о рейдерстве с участием сына Болата Назарбаева возобновили проверку в Генпрокуратуре
В Генеральной прокуратуре сообщили об отмене решения о закрытии уголовного дела, связанного с возможными рейдерскими действиями Нурбола Назарбаева в отношении чужого бизнеса, передает NUR.KZ.
Мы рассказывали, что депутат мажилиса Ринат Заитов в своем депутатском запросе призвал проверить законноcть компаний сына Болата Назарбаева - Нурбола. Также по данному вопросу запрос направил депутат Ермурат Бапи.
"Поступило еще одно обращение от жителя Караганды Куата Ерментаева, который просит заступиться за возвращение ему бизнеса, конфискованного в ходе рейдерских схем при участии Нурбола Назарбаева. После этого мужчина лишился всего имущества и остался без крова", - говорится в запросе Бапи.
Генеральный прокурор Берик Асылов в ответе напомнил, что ранее департамент экономических расследований города Алматы провел расследование по факту незаконной перерегистрации 16% доли в уставном капитале ТОО, принадлежащего К. Ерментаеву. В результате уголовное дело было прекращено в феврале 2024 года в связи с отсутствием состава преступления.
Однако сейчас, как сообщается в ответе генпрокурора, решение о закрытии дела отменили.
"По результатам изучения материалов предварительного следствия, и с учетом представленных К. Ерментаевым доказательств, решение, вынесенное до 09.10.2025, было отменено", - говорится в ответе Берика Асылова.
По данным генпрокурора, в настоящее время Департаментом уголовного розыска города Алматы проводятся дополнительные следственные действия, направленные на всестороннюю и объективную проверку фактов.
Добавим, депутат Бакытжан Базарбек на пленарном заседании мажилиса заявил о фактах незаконного отчуждения элитных земельных участков на берегу Капшагайского водохранилища и реки Или, упомянув близких родственников первого президента.
А в прошлом году земли рынка в Кордайском районе, аффилированного с Болатом Назарбаевым, были возвращены государству.
