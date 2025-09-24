Депутат призвал проверить законноcть компаний Нурбола Назарбаева

Депутат маслихата Ринат Заитов призвал проверить законноcть компаний сына Болата Назарбаева - Нурбола. Об этом он заявил в своем депутатском запросе, передает NUR.KZ.

По словам депутата, активы Нурбола Назарбаева были возвращены в госсобственность.

"Кроме того, на него наложен штраф в размере 925 млн тенге и пеня 230 млн тенге. Самое главное, что все его банковские счета были заблокированы. Он лишился права распоряжаться доходами компании своим личным имуществом.

Да, это значительный шаг, но в обществе ходят разные сведения о том, что рынки, захваченные этой семьей, рейдерским путем, а также земельные участки, незаконно полученные в городе Алматы, связанные с их именем. Особенно часто упоминается скандально известный рынок "Алтын Орда". Однако пока неизвестно, входят ли данные объекты в число вышеупомянутых конфискованных активов", - заявил депутат на пленарном заседании мажилиса.

По его мнению, причина в том, что конкретные обстоятельства этих дел не были обнародованы в открытой форме.

"Несмотря на вынесенные судебные решения, закрытый характер процессов вызывает обеспокоенность в обществе. Ведь остаются неясными такие вопросы, как дальнейшая судьба возвращенных активов, их реальная польза для народа, сохранение рабочих мест.

В связи с этим считаю уместным установить следующие требования: провести инвентаризацию компаний и активов, находящихся в собственности Нурбола Назарбаева, установить их законность, а незаконное вернуть их в госсобственность

Второе - сделать полностью доступной для общественности информацию о возвращенных незаконных активах и дальнейшем использовании.

Третье - начать расследование по рынку "Алты Орда", а также по незаконно присвоенным земельным участкам города Алматы и области", - резюмировал депутат фракции партии "Аманат" Ринат Заитов.

