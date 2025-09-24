Родственники Назарбаева и олигархи незаконно получали земли на берегу Капшагая, заявил депутат

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Родственники Назарбаева и олигархи незаконно получали земли на берегу Капшагая, заявил депутат

    Опубликовано:

    Капшагай
    Капшагай. Иллюстративное фото: NUR.KZ

    Депутат Бакытжан Базарбек на пленарном заседании мажилиса заявил о фактах незаконного  отчуждения элитных земельных участков на берегу Капшагайского водохранилища и реки Или, передает NUR.KZ.

    Бакытжан Базарбек напомнил, что в конце июня 2025 года он направил в Генеральную прокуратуру, КУЗР МСХ и МВРИ заявление о проверке законности отчуждения 81 земельного участка на берегу водохранилища и реки Или, участки вопреки запретам и ограничениям в законе предоставлены акиматом города Капшагай (ныне Қонаев) на водоохранной полосе водоема и реки Или.

    "По заявлению в июле и августе 2025 года была открыта проверка со стороны ДУЗР и БАБИ, из 81 участка на 50 земельных участках выявлены грубые нарушения требования земельного законодательства. Шокирует не факт выявления нарушения закона, а то, кем совершены эти нарушения закона. Чиновники, работавшие в то время в акимате города Капшагай (ныне Қонаев), нарушая требования Земельного и Водного кодексов, предоставляли в частную собственность и землепользование земельные участки под зоны отдыха близким родственникам первого президента, бывшим высокопоставленным чиновникам страны и олигархам из списка Forbes", - заявил мажилисмен.

    По его данным, государственные инспекторы Департамента по управлению земельными ресурсами в ходе проверки установили, что земельные участки, отнесенные к категории "Особо охраняемые природные территории" и находящиеся на водоохранной полосе водохранилища и реки Или, незаконно предоставлены олигархам, бывшим чиновникам.

    "В списке оказались очень известные фамилии, которые я уже неоднократно упоминал, близкие к бывшим руководителям страны и области. В настоящий момент инспекторы ДУЗР, открывая и осуществляя проверки в рамках моего обращения, подвергаются колоссальному давлению со стороны бизнес-элит и высокопоставленных чиновников", - утверждает мажилисмен.

    В этой связи он просит генпрокурора взять результаты проводимой проверки по выявлению фактов незаконного отчуждения земельных участков на водоохранной полосе Капшагайского водохранилища и реки Или  на особый контроль и принять меры по исключению фактов давления на инспекторов КУЗР и ДУЗР по Алматинской области, инспекторов бассейновой инспекции БАБИ.

    Также сегодня депутат маслихата Ринат Заитов призвал проверить законноcть компаний сына Болата Назарбаева - Нурбола. Он напомним, что активы Нурбола Назарбаева были возвращены в госсобственность.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.