Родственники Назарбаева и олигархи незаконно получали земли на берегу Капшагая, заявил депутат

Депутат Бакытжан Базарбек на пленарном заседании мажилиса заявил о фактах незаконного отчуждения элитных земельных участков на берегу Капшагайского водохранилища и реки Или, передает NUR.KZ.

Бакытжан Базарбек напомнил, что в конце июня 2025 года он направил в Генеральную прокуратуру, КУЗР МСХ и МВРИ заявление о проверке законности отчуждения 81 земельного участка на берегу водохранилища и реки Или, участки вопреки запретам и ограничениям в законе предоставлены акиматом города Капшагай (ныне Қонаев) на водоохранной полосе водоема и реки Или.

"По заявлению в июле и августе 2025 года была открыта проверка со стороны ДУЗР и БАБИ, из 81 участка на 50 земельных участках выявлены грубые нарушения требования земельного законодательства. Шокирует не факт выявления нарушения закона, а то, кем совершены эти нарушения закона. Чиновники, работавшие в то время в акимате города Капшагай (ныне Қонаев), нарушая требования Земельного и Водного кодексов, предоставляли в частную собственность и землепользование земельные участки под зоны отдыха близким родственникам первого президента, бывшим высокопоставленным чиновникам страны и олигархам из списка Forbes", - заявил мажилисмен.

По его данным, государственные инспекторы Департамента по управлению земельными ресурсами в ходе проверки установили, что земельные участки, отнесенные к категории "Особо охраняемые природные территории" и находящиеся на водоохранной полосе водохранилища и реки Или, незаконно предоставлены олигархам, бывшим чиновникам.

"В списке оказались очень известные фамилии, которые я уже неоднократно упоминал, близкие к бывшим руководителям страны и области. В настоящий момент инспекторы ДУЗР, открывая и осуществляя проверки в рамках моего обращения, подвергаются колоссальному давлению со стороны бизнес-элит и высокопоставленных чиновников", - утверждает мажилисмен.

В этой связи он просит генпрокурора взять результаты проводимой проверки по выявлению фактов незаконного отчуждения земельных участков на водоохранной полосе Капшагайского водохранилища и реки Или на особый контроль и принять меры по исключению фактов давления на инспекторов КУЗР и ДУЗР по Алматинской области, инспекторов бассейновой инспекции БАБИ.

Также сегодня депутат маслихата Ринат Заитов призвал проверить законноcть компаний сына Болата Назарбаева - Нурбола. Он напомним, что активы Нурбола Назарбаева были возвращены в госсобственность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.