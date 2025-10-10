"Заступился за девочку": жестокое избиение подростка сняли на видео в Астане

Избиение школьника попала на видео в Астане - сначала его прислали в домовой чат, а после оно разлетелось в соцсетях. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Astanovka_98.

"Драку среди школьников засняли в районе ЖК "Мечта". Видео прислали в домовой чат жилого комплекса. По информации соседей, инцидент произошел возле школы №71. После окрика очевидицы группа ребят, включая побитого, поспешила скрыться", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как мальчика, который лежит на земле, избивает другой парень, однако его пытается оттащить третий. Рядом стоят другие ребята. После того как женщина крикнула на собравшихся из окна, они поспешили удалиться.

В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что все участники драки между учениками одной из школ установлены.

"Причиной конфликта стало то, что один из подростков заступился за девочку, после чего между подростками возник словесный конфликт, переросший в драку", = заявили в ведомстве.

В отношении несовершеннолетних возбуждено административное производство по факту хулиганства. Собранные материалы направлены в суд по делам об административных правонарушениях для рассмотрения.

"Департамент полиции города Астаны призывает родителей уделять особое внимание контролю за поведением и досугом своих детей"- призвали в полиции.

В сентябре мы писали, что школьник умер после драки со старшеклассниками в Жамбылской области.

Также 2 сентября 2024 года в селе Копа Актюбинской области. В ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса. Тогда в ДП региона рассказали, что по данному факту начаты досудебные расследования по хулиганству и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. На днях в этом деле поставили точку - суд наказал виновных.

