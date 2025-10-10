"Заступился за девочку": жестокое избиение подростка сняли на видео в Астане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Заступился за девочку": жестокое избиение подростка сняли на видео в Астане

      Опубликовано:

      Драка школьников
      Драка. Кадр из видео: t.me/astanovka_98

      Избиение школьника попала на видео в Астане - сначала его прислали в домовой чат, а после оно разлетелось в соцсетях. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

      Кадры были опубликованы в Telegram-канале Astanovka_98.

      "Драку среди школьников засняли в районе ЖК "Мечта". Видео прислали в домовой чат жилого комплекса. По информации соседей, инцидент произошел возле школы №71. После окрика очевидицы группа ребят, включая побитого, поспешила скрыться", - говорится в сообщении.

      На опубликованных кадрах видно, как мальчика, который лежит на земле, избивает другой парень, однако его пытается оттащить третий. Рядом стоят другие ребята. После того как женщина крикнула на собравшихся из окна, они поспешили удалиться.

      В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что все участники драки между учениками одной из школ установлены.

      "Причиной конфликта стало то, что один из подростков заступился за девочку, после чего между подростками возник словесный конфликт, переросший в драку", = заявили в ведомстве.

      В отношении несовершеннолетних возбуждено административное производство по факту хулиганства. Собранные материалы направлены в суд по делам об административных правонарушениях для рассмотрения.

      "Департамент полиции города Астаны призывает родителей уделять особое внимание контролю за поведением и досугом своих детей"- призвали в полиции.

      В сентябре мы писали, что школьник умер после драки со старшеклассниками в Жамбылской области.

      Также 2 сентября 2024 года в селе Копа Актюбинской области. В ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса. Тогда в ДП региона рассказали, что по данному факту начаты досудебные расследования по хулиганству и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. На днях в этом деле поставили точку - суд наказал виновных.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.