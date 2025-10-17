Нож в спину полицейского вонзила жительница Атырау, когда ее мужа хотели забрать

В Атырау произошло нападение на сотрудников полиции, когда их вызвали, чтобы разобраться в обстоятельствах семейного скандала, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 16 октября около 20:50 часов двое участковых инспекторов полиции прибыли по вызову о нарушении общественного порядка - семейном скандале, произошедшем в одном из домов микрорайона Привокзальный в Атырау.

"Сотрудники действовали в рамках своих обязанностей по защите жертв от насилия в семейно-бытовой сфере. Во время попытки доставления мужчины, устроившего конфликт, находившаяся в квартире участница конфликта (супруга мужчины) в состоянии алкогольного опьянения внезапно нанесла одному из участковых удар кухонным ножом в область спины", - рассказали в ДП Атырауской области.

Благодаря профессиональным действиям напарника и своевременному реагированию нападение было пресечено.

Пострадавший сотрудник полиции доставлен в Атыраускую областную больницу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Орудие преступления (кухонный нож) изъято.

Действия подозреваемой зафиксированы на видеожетоне сотрудников полиции. Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование.

"Департамент полиции Атырауской области напоминает, что применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов является уголовно наказуемым деянием.

Участковые инспекторы ежедневно первыми приходят на помощь к людям в самых сложных жизненных ситуациях, каждый такой вызов - это реальный риск, который они принимают во имя закона и порядка", - отметили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в Алматы пьяные мужчины напали на сотрудников СОБР. В полиции сообщили, что правонарушители были задержаны и привлечены к ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство, а также неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

В Таразе лейтенант полиции получил ножевое ранение, спасая охранника кафе, и сам задержал нападавшего до прибытия оперативников.

