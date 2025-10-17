Подозреваемого в организации заказного убийства топ-менеджера Lenovo задержали в Дубае

В Дубае задержали гражданина РК, разыскиваемого по статье за убийство. Его подозревают в организации заказного преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Как сообщается на медиапортале Polisia.kz, задержание проводилось по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. Подозреваемого разыскивали за совершение преступления, предусмотренного ст. 99 ч. 2 Уголовного кодекса РК "Убийство".

Мужчина подозревается в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам компании "Lenovo Казахстан".

"Мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники. Осенью прошлого года на территории Алматинской области по заказу задержанного двое злоумышленников совершили убийство", - сообщили в полиции.

Отмечается, что ранее оба исполнителя преступления были взяты под стражу.

Напомним, речь идет об убийстве топ-менеджера Lenovo Ермека Жакипжанова.

В прошлом году мы сообщали, что он пропал после того, как уехал на своем автомобиле ранним утром 9 октября из дома. В пресс-службе полиции Алматы на тот момент заявили, что было заведено розыскное дело - сотрудники ведомства приступили к поискам.

Позже стало известно о том, что тело Ермека Жакипжанова с признаками насильственной смерти найдено в поселке Отеген батыра в Алматинской области. По факту убийства полицией было возбуждено уголовное дело.

