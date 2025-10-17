jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      Заплатили 52 млн тенге: скачком курса объяснили карагандинцам их несостоявшийся отдых

      Опубликовано:

      Женщина с чемоданом ждет
      Туристка. Иллюстративное фото: aire images / Getty Images

      Жительница Караганды лишилась отпуска и 900 тыс. тенге после обращения в турфирму. Позже оказалось, что пострадали десятки клиентов, отдавшие 52 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Караганды обратилась 53-летняя горожанка. Ее долгожданный отпуск сорвался после обращения в туристическое агентство. Женщина передала турагенту 900 тысяч тенге.

      По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество". В процессе следственных мероприятий выяснилось, что это не единичный случай. В полицию поступило еще 34 аналогичных заявления от других клиентов данного турагентства.

      "Подозреваемая объяснила свои действия резким скачком курса валют, который, по ее словам, привел к финансовым трудностям и невозможности выполнить взятые на себя обязательства", - отметили в Департаменте полиции Карагандинской области.

      Тем временем ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет почти 52 млн тенге. На время проведения следственных действий владелицу турфирмы взяли под стражу.

      Ранее жительница Актобе заплатила турагенту 6 млн тенге, но не отдохнула и вернула свои деньги через суд. Несостоявшаяся туристка отметила несоответствие условий договора и деятельности турагентства законодательству и нарушение требований закона о защите прав потребителей. Она получила и компенсацию морального вреда.

      Деньги за путевки в Европу, Египет и Таиланд уже несколько лет пытаются вернуть десятки актюбинцев. Они утверждают, что брали туры в кредит в состоянии, похожем на гипноз. Стоимость туров доходила до 5 млн тенге. Общая сумма ущерба составила 23 млн тенге.

