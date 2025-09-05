"Как будто бы гипноз": жители Актобе обвинили турфирму в мошенничестве

Деньги за путевки в Европу, Египет и Таиланд уже несколько лет пытаются вернуть десятки актюбинцев - они утверждают, что брали туры в кредит в состоянии, похожем на гипноз передает сайт телеканала КТК.

Уже больше трех лет несостоявшиеся туристы пытаются добиться возвращения денег.

"Я взял направление на 5 млн 570 тыс. - это 11 недель по Европе. Как будто бы гипноз. Такая ситуация была, даже подумать не успели. Когда уже домой пришли, очнулись, там, оказывается, условия такие, что мы билеты должны сами покупать. Там только они предоставляют отель", - рассказал Аязби Умаров.

Еще одна местная жительница заявила, что была словно в трансе во время приобретения тура.

"Когда мы сидели, мы как в трансе. Люди заходят, выходят. Даже, когда нам дали договор, мы толком его не прочитали. Сразу: "Подписывайте!" Мой супруг прямо в тот же день, в тот момент взял кредит, и, что интересно, когда он вышел получать вот эти деньги, у него было сопровождение. С ним парень вышел, он не сам снимал эти деньги. Я хочу взять телефон, а они каждый раз отвлекают", - рассказала Айгуль Жанзакова.

Клиенты утверждают, что представители турфирмы знакомились с ними в аэропорту, брали контакты, а позже звонили и приглашали в офис, сообщая о выигранных призах.

На месте проводили презентации и предлагали подписать договор. Но, по словам горожан, без возможности внимательно ознакомиться с условиями.

Стоимость туров доходила до 5 млн тенге. Клиенты рассказали, что брали на туры кредиты, а после, придя в себя, отказывались от такого отдыха.

Затем через суд даже добились расторжения договоров. Но денег назад так и не получили.

Они намерены привлечь фирму к ответственности по статье "Мошенничество" - заявления уже написали 16 человек. Сумма претензий насчитывает 23 млн тенге.

"8 июля 2025 года начато досудебное расследование в отношении ТОО Emperum и ТОО Lloyds Group по статье 190 части 3 пункта 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 21 августа прокуратурой Актюбинской области определена подследственность и уголовное дело передано в Департамент экономических расследований по Актюбинской области. В настоящее время проводится досудебное расследование", заявили в прокуратуре региона.

