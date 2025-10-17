Подростка застрелили на охоте в Жамбылской области

В Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области во время ночной охоты застрелили подростка. В ДП региона сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование, передает NUR.KZ.

Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, в Жамбылской области в результате огнестрельного ранения скончался подросток.

"По предварительным данным, двое детей 2012 года рождения (к слову, одноклассники) были на ночной охоте.

Со слов местных жителей, подростки охотились на зайцев. Один из мальчиков выстрелил в добычу и отправился за ней. Но недобитый заяц попытался убежать. Второй подросток решил его остановить и выстрелил, но попал в друга", - говорится в посте.

В ДП Жамбылской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту причинения смерти по неосторожности начато досудебное расследование.

Сотрудниками подозреваемый установлен и доставлен в отдел полиции.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее расследование дела.

"Кроме того, рассматривается вопрос об ответственности родителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за своими детьми, в результате чего подростки имели доступ к огнестрельному оружию и находились без присмотра в ночное время", - отметили в пресс-службе ведомства.

В прошлом году в Западно-Казахстанской области ученик 11 класса получил ранение дробью на охоте, куда поехал со своим старшим братом. Подростка госпитализировали в больницу.

Также один из учащихся средней школы Уральска ранил другого ножом во время игры. Мальчику наложили швы, оба подростка были поставлены на учет.

