Конфликт с участием акима произошел на мероприятии в Павлодарской области

В Сети появилась информация о конфликте между акимом одного из сельских округов Павлодарской области и фельдшером. Ее прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

По данным одного из Telegram-каналов, аким сельского округа в Павлодарской области причинил фельдшеру Экибастузской городской ветеринарной станции сотрясение головного мозга и ушибы лица.

Департамент полиции Павлодарской области на своей странице в Instagram прокомментировал произошедшее. Как сообщили в ведомстве, в социальных сетях распространяется информация о конфликте между акимом сельского округа и фельдшером.

"Разъясняем: инцидент произошел в вечернее время, вне исполнения ими служебных обязанностей, во время их совместного пребывания на мероприятии.

Ситуация носила бытовой характер и не была связана с их профессиональной деятельностью. Участники конфликта примирились между собой, заявлений и претензий друг к другу не имеют", - заявили в ДП Павлодарской области.

Ранее в Акмолинской области сняли с должности акима сельского округа, который участвовал в пьяном конфликте и нанес противнику телесные повреждения. По данному факту провели досудебное расследование, которое было прекращено за примирением сторон. Также в Акмолинской области в акимате района после словесного конфликта произошла драка между заместителем акима района и руководителем аппарата. В суде участники инцидента вину не признали. Однако на каждого из них были наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 55 380 тенге.

