"Был у брата на дне рождения": аким назвал причину драки с бывшим коллегой

В Павлодарской области главе сельской администрации Совет по этике рекомендовал объявить строгий выговор за конфликт с сотрудником ветслужбы, произошедший вне работы. Аким принес извинения, передает Pavlodarnews.kz.

Информация об инциденте между акимом Кояндинского сельского округа Ержаном Уразалимовым и сотрудником ветеринарной службы распространилась в социальных сетях. Сообщалось, что конфликт произошел вечером, в нерабочее время.

Ранее Ержан Уразалимов 12 лет работал в ветеринарной службе и с потерпевшим, по его словам, находился в хороших отношениях. Следствием двух ударов, полученных сотрудником ветслужбы от акима, стали сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы лица.

В итоге стороны помирились, однако произошедшее стало причиной разбирательства на Совете по этике.

"Субботним вечером в конце сентября я находился у брата на дне рождения его дочери. На этом мероприятии также находился работник ветеринарной службы, с которым у меня возник конфликт. Его причиной был не алкоголь. Были затронуты определенные личные стороны моей жизни. Находясь в стрессе, допустил агрессию. Я извинился перед ним", - пояснил Ержан Уразалимов.

Он попросил обратить внимание на тот факт, что никто из них ни лично, ни официально не выражал претензии, поэтому правоохранительные органы никаких материалов по этому делу не заводили. Чиновник принес свои извинения и общественности.

Аким Экибастуза Аян Бейсекин дал положительную характеристику Ержану Уразалинову и сообщил членам Совета по этике, что дисциплинарный совет аппарата акима города проверил факты.

"Хотя конфликт произошел в нерабочее время, это не освобождает госслужащего от ответственности. С ним провели профилактическую беседу", - рассказал Аян Бейсекин.

Совет по этике единогласно принял решение рекомендовать главе Экибастуза вынести акиму Кояндинского сельского округа дисциплинарное взыскание - строгий выговор.

Напомним, в начале октября в Сети появилась информация о конфликте между акимом одного из сельских округов Павлодарской области и фельдшером Экибастузской городской ветеринарной станции.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел в вечернее время, вне исполнения ими служебных обязанностей, во время их совместного пребывания на мероприятии. Ситуация носила бытовой характер и не была связана с их профессиональной деятельностью. По данным стражей порядка, участники конфликта примирились между собой, заявлений и претензий друг к другу не имеют.

Ранее в Акмолинской области сняли с должности акима сельского округа, который участвовал в пьяном конфликте и нанес противнику телесные повреждения. По данному факту провели досудебное расследование, которое было прекращено за примирением сторон.

