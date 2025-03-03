Учитель-иностранец попросил его оштрафовать за незнание казахстанских законов

В Жезказгане привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства гражданина Сьерра-Леоне, который преподавал английский язык, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении гражданина Сьерра-Леоне рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

"Он нарушил миграционное законодательство Республики Казахстан, превысив установленный срок пребывания в стране", - пояснили в областном суде.

Также суд установил, что иностранец осуществлял трудовую деятельность в Жезказгане в качестве преподавателя английского языка у индивидуального предпринимателя без соответствующего разрешения, что является нарушением законодательства о миграции.

На судебном заседании гражданин Сьерра-Леоне полностью признал свою вину и пояснил, что оказался в такой ситуации из-за незнания требований закона. В связи с этим он попросил суд ограничиться штрафом.

Суд квалифицировал действия иностранца по ч.5 ст.517 КоАП РК и учел в качестве смягчающего обстоятельства полное признание вины. Мужчине назначили штраф в размер 25 МРП, что составляет 98 300 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.5 ст.517 КоАП РК нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности, влечет штраф в размере 25 МРП (98 300 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.