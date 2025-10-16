Двух сотрудников полиции задержали в Туркестанской области

По подозрению в совершении противоправных действий задержаны и привлекаются к ответственности двое сотрудников ДП Туркестанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Департаментом собственной безопасности МВД совместно с УСБ Департамента полиции Туркестанской области по подозрению в совершении противоправных действий задержаны и привлекаются к ответственности двое сотрудников ДП.

Информация о якобы скрывшемся подозреваемом не соответствует действительности. Оба подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении ведомства.

Также, в региональном Департаменте полиции проведено заседание дисциплинарной комиссии, решением которой оба бывших сотрудника уволены по отрицательным мотивам.

В отношении остальных ответственных должностных лиц проводится служебная проверка.

За что конкретно задержаны стражи порядка - в ведомстве не уточнили.

Напомним, 30 августа в Жамбылской области задержали заместителя начальника департамента полиции региона, который днем ранее был уволен со службы.

Позже в кулуарах мажилиса глава МВД прокомментировал задержание замглавы департамента полиции Жамбылской области, заявив, что "с предателями разговор короткий".

