Двух сотрудников полиции задержали в Туркестанской области
Опубликовано:
По подозрению в совершении противоправных действий задержаны и привлекаются к ответственности двое сотрудников ДП Туркестанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
"Департаментом собственной безопасности МВД совместно с УСБ Департамента полиции Туркестанской области по подозрению в совершении противоправных действий задержаны и привлекаются к ответственности двое сотрудников ДП.
Информация о якобы скрывшемся подозреваемом не соответствует действительности. Оба подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении ведомства.
Также, в региональном Департаменте полиции проведено заседание дисциплинарной комиссии, решением которой оба бывших сотрудника уволены по отрицательным мотивам.
В отношении остальных ответственных должностных лиц проводится служебная проверка.
За что конкретно задержаны стражи порядка - в ведомстве не уточнили.
Напомним, 30 августа в Жамбылской области задержали заместителя начальника департамента полиции региона, который днем ранее был уволен со службы.
Позже в кулуарах мажилиса глава МВД прокомментировал задержание замглавы департамента полиции Жамбылской области, заявив, что "с предателями разговор короткий".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2298123-dvuh-sotrudnikov-policii-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti/
