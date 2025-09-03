"С предателями разговор короткий": глава МВД - о задержании полицейских в Казахстане

В кулуарах мажилиса глава МВД прокомментировал задержание замглавы департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Задержание замглавы ДП Жамбылской области инициировал департамент собственной безопасности МВД - полицейского подозревают в противоправных действиях.

"Полицейский должен защищать закон, защищать население, а тут получается - предатель. Я уже сказал - с предателями у нас разговор короткий. То, что вы видите - по закону мы сами выявили. Наша позиция однозначная, и мы по ней будем жестко работать", - заявил глава МВД Ержан Саденов.

Также Саденов прокомментировал рапорт начальника ДП Жамбылской области.

"Мы же военные люди, правоохранительный орган, имеем звания. По уставу у нас все это прописано. Там действительно были нарушения закона со стороны его подчиненных. По закону он обязан (подать в отставку - прим. авт.). Воспользовался этим правом, подал рапорт", - добавил Саденов.

Напомним, 30 августа в Жамбылской области задержали заместителя начальника департамента полиции региона, который днем ранее был уволен со службы.

А в мае в Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области задержан заместитель начальника Сарысуского районного отдела полиции. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Жамбылской области подтвердили факт.

