"С предателями разговор короткий": глава МВД - о задержании полицейских в Казахстане
Опубликовано:
В кулуарах мажилиса глава МВД прокомментировал задержание замглавы департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.
Задержание замглавы ДП Жамбылской области инициировал департамент собственной безопасности МВД - полицейского подозревают в противоправных действиях.
"Полицейский должен защищать закон, защищать население, а тут получается - предатель. Я уже сказал - с предателями у нас разговор короткий. То, что вы видите - по закону мы сами выявили. Наша позиция однозначная, и мы по ней будем жестко работать", - заявил глава МВД Ержан Саденов.
Также Саденов прокомментировал рапорт начальника ДП Жамбылской области.
"Мы же военные люди, правоохранительный орган, имеем звания. По уставу у нас все это прописано. Там действительно были нарушения закона со стороны его подчиненных. По закону он обязан (подать в отставку - прим. авт.). Воспользовался этим правом, подал рапорт", - добавил Саденов.
Напомним, 30 августа в Жамбылской области задержали заместителя начальника департамента полиции региона, который днем ранее был уволен со службы.
А в мае в Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области задержан заместитель начальника Сарысуского районного отдела полиции. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Жамбылской области подтвердили факт.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2281929-s-predatelyami-razgovor-korotkiy-glava-mvd-kazahstana-o-zaderzhanii-policeyskih/
