Замначальника полиции Жамбылской области арестовали

В Жамбылской области задержали заместителя начальника департамента полиции региона, который вчера, 29 августа, был уволен со службы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации пресс-службы ведомства, Департамент собственной безопасности МВД задержал бывшего заместителя начальника Департамента полиции Жамбылской области. Его подозревают в совершении противоправного деяния, какого именно - не уточняется.

"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что приказом министра внутренних дел от 29 августа 2025 года задержанный был уволен со службы по отрицательным мотивам.

"Министерство внутренних дел занимает принципиальную позицию: лица, предавшие закон и присягу, неизбежно выявляются и привлекаются к ответственности", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в акимате Шымкента прокомментировали задержание главы управления архитектуры и градостроительства города Армана Абдешова. Сообщалось, что его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

До этого в области Ұлытау вынесли приговор руководителю управления образования, ее заместителю и и.о. главного бухгалтера по делу о хищении бюджетных средств на сумму 93,2 млн тенге.

