Астанчанин представлялся полицейским ради наживы и получил срок
Опубликовано:
В Астане осудили мужчину, который выдавал себя за сотрудника полиции и мошенническим путем заполучил свыше 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.
Как сообщили на сайте прокуратуры Астаны, местный житель обманул несколько потерпевших, которые являлись его знакомыми. Он обещал помочь им в получении водительских прав и переоформлении автомобиля за определенную плату.
Однако, по данным прокуратуры, после получения от потерпевших денежных средств на сумму свыше 1 млн тенге, обязательств мужчина не выполнил и распорядился деньгами по своему усмотрению.
"Приговором суда с учетом полного признания вины и возмещения ущерба ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля", - подчеркнули в ведомстве.
Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура города обращает внимание, что за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что в Актобе мужчину подозревают в обмане 6 человек при обещании помощи в получении водительских прав. Люди потеряли около 2 млн тенге.
А в мае этого года в АФМ заявили, что в Шымкенте пресечена деятельность предполагаемой ОПГ, которая на системной основе за деньги выдавала водительские удостоверения.
