Жителя Тараза обязали посещать беседы в полиции за нарушение покоя жены

Жителю Тараза назначили 40 часов общественных работ за повторное оскорбление жены. Также его обязали посещать профилактические беседы в полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело о привлечении к ответственности за повторные противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (ч.2 ст.73 КоАП) рассмотрел специализированный суд по делам об административных правонарушениях в Таразе.

"Около 03:20 ночи, находясь дома, гражданин, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности, вновь оскорблял свою супругу нецензурными словами, чем нарушил покой и спокойствие семьи", - установил суд.

В ходе судебного заседания правонарушитель признал свою вину, раскаялся и извинился перед супругой.

"Потерпевшая подтвердила обстоятельства происшествия и просила применить в отношении мужа наказание в виде общественных работ", - отметили в суде.

Учитывая признание вины, раскаяние и мнение потерпевшей, суд признал жителя города виновным и назначил ему наказание в виде 40 часов общественных работ.

Кроме того, мужчину обязали еженедельно проходить профилактическую беседу в участковом пункте полиции в течение трех месяцев. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Кызылординской области конфликт между отцом и дочерью разрешили в суде путем примирения. Мужчина извинился перед дочерью, которая подтвердила, что прощает отца. При этом суд установил казахстанцу полный запрет на алкоголь и наркотики на три месяца.

А жителя Кызылорды наказали арестом на 10 суток за то, что он пришел домой нетрезвым и оскорбил своего отца нецензурными словами. Он за аналогичные действия уже подвергался административному аресту в этом году, однако не сделал должных выводов и вновь совершил правонарушение.

