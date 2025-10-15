jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      Жителя Тараза обязали посещать беседы в полиции за нарушение покоя жены

      Опубликовано:

      Пьяный мужчина ссорится с женой
      Семейная ссора. Иллюстративное фото: Prostock-Studio / Getty Images

      Жителю Тараза назначили 40 часов общественных работ за повторное оскорбление жены. Также его обязали посещать профилактические беседы в полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

      Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело о привлечении к ответственности за повторные противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (ч.2 ст.73 КоАП) рассмотрел специализированный суд по делам об административных правонарушениях в Таразе.

      "Около 03:20 ночи, находясь дома, гражданин, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности, вновь оскорблял свою супругу нецензурными словами, чем нарушил покой и спокойствие семьи", - установил суд.

      В ходе судебного заседания правонарушитель признал свою вину, раскаялся и извинился перед супругой.

      "Потерпевшая подтвердила обстоятельства происшествия и просила применить в отношении мужа наказание в виде общественных работ", - отметили в суде.

      Учитывая признание вины, раскаяние и мнение потерпевшей, суд признал жителя города виновным и назначил ему наказание в виде 40 часов общественных работ.

      Кроме того, мужчину обязали еженедельно проходить профилактическую беседу в участковом пункте полиции в течение трех месяцев. Постановление суда уже вступило в законную силу.

      Ранее в Кызылординской области конфликт между отцом и дочерью разрешили в суде путем примирения. Мужчина извинился перед дочерью, которая подтвердила, что прощает отца. При этом суд установил казахстанцу полный запрет на алкоголь и наркотики на три месяца.

      А жителя Кызылорды наказали арестом на 10 суток за то, что он пришел домой нетрезвым и оскорбил своего отца нецензурными словами. Он за аналогичные действия уже подвергался административному аресту в этом году, однако не сделал должных выводов и вновь совершил правонарушение.

