Оскорбившему дочь казахстанцу запретили выпивать три месяца

Конфликт между отцом и дочерью разрешили путем примирения, но мужчине установили полный запрет на алкоголь и наркотики на три месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) рассмотрели в Сырдарьинском районном суде.

"Гражданин оскорблял потерпевшую нецензурной бранью, испортил имущество в доме, тем самым проявляя неуважение к лицам, состоящим с ним в семейно-бытовых отношениях", - установил суд.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что извинился перед дочерью, и попросил прекратить дело. Потерпевшая подтвердила, что прощает отца, и просила прекратить производство по делу.

Постановлением суда гражданина освободили от административной ответственности в связи с примирением сторон.

Кроме того, суд установил особые требования к поведению мужчины, а именно полный запрет на употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ сроком на три месяца.

Ранее стало известно, что житель Кызылординской области три раза в течение года приходил домой пьяным и ругался в адрес жены матом, за что получил административный арест на 10 суток. В суде он пообещал больше не повторять подобных поступков, а женщина заявила, что прощает супруга. Жителю Кызылорды назначили административный арест на 10 суток за пьяный скандал с супругой и нецензурную брань в ее адрес. Женщина подробно изложила противоправные действия мужа на судебном заседании, но тот так и не признал свою вину.

