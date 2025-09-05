Кызылординец проявил неуважение к отцу и семье, но пообещал так больше не делать

Жителя Кызылорды наказали 10 сутками ареста за то, что он пришел домой нетрезвым и оскорбил своего отца нецензурными словами, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело о правонарушении по части 2 статьи 669 КоАП РК рассмотрели в специализированном административном суде Кызылорды.

"Мужчина, придя домой в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял своего отца нецензурными словами, проявлял неуважение к членам семьи и нарушил особые требования к поведению, установленные судом", - рассказали в суде.

Ранее, 30 июня 2025 года, за аналогичные действия он уже подвергался административному аресту. Однако мужчина не сделал должных выводов и в течение года после применения административного взыскания вновь совершил правонарушение.

Действия казахстанца подтверждались материалами дела. В суде он признал свою вину и заявил, что впредь не будет повторять подобного.

Постановлением суда мужчину признали виновным и подвергли административному аресту на 10 суток.

Ранее другого жителя Кызылорды подвергли административному аресту на 10 суток за пьяный скандал с супругой и нецензурную брань в ее адрес. Потерпевшая в суде подробно изложила противоправные действия супруга, но тот не признал вину.

В Жамбылской области невестка написала заявление на свекра. Мужчину подвергли административному аресту за повторное оскорбление родственницы.

В Костанае женщина на кузове своего автомобиля разместила надпись с использованием нецензурных выражений. По ее словам, это было сделано для предотвращения ДТП, но суд расценил надпись как проявление неуважения к окружающим.

