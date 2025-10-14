Поставка мяса в детский сад привела к суду в Акмолинской области

В Акмолинской области суд рассмотрел дело в отношении детского сада - иск подало ТОО, несогласное с решением итогов конкурса госзакупок на поставку говядины, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщили в Telegram-канале судов Акмолинской области, ТОО и ИП участвовали в конкурсе, проведенного детским садом, по закупке продуктов питания - 800 кг мяса говядины. По итогам конкурса ТОО выставлено 4 балла, ИП - 5 баллов. Тем самым победителем было признано ИП.

"Не согласившись с итогами, ТОО подало жалобу организатору о неправильном выставлении баллов. Решением организатора конкурса в удовлетворении жалобы отказано в связи с тем, что жалобу следовало подать через веб-портал", - рассказали в суде.

СМАС признал решение организатора конкурса и итоги конкурса незаконными по нескольким основаниям. Так, организатор конкурса не представил доказательства обоснованности выставления 4 баллов ТОО. Также ответчик необоснованно выставил ИП баллы за опыт работы по поставке мяса ягненка, тогда как предмет конкурса - мясо говядины.

"Ответчик рассмотрел жалобу формально, так как не установил вышеуказанные обстоятельства. В результате неправильного расчета и нарушений законодательства о госзакупках, итоги конкурса подведены необоснованно.

Административный орган обязан провести объективное рассмотрение жалобы, провести процедуру заслушивания, приостановить заключение договора до рассмотрения жалобы. Однако, данная процедура нарушена: заключение договора не приостанавливалось, заслушивание не проводилось", - пояснили в суде.

Решением суда административный иск ТОО удовлетворен. Суд признал незаконным и отменил решение детского сада, обязал ответчика осуществить пересмотр итогов конкурса.

Кроме того, суд вынес частные определения по выявленным нарушениям в адрес Департамента внутреннего госаудита и Управления образования для принятия соответствующих мер и привлечении к ответственности виновных лиц.

Судебные акты вступили в законную силу.

