Беременность 15-летней девочки от военнослужащего Нацгвардии прокомментировали в МВД
Опубликовано:
Вице-министр внутренних дел на брифинге в кабмине высказался об инциденте в Жамбылской области, где 15-летняя девочка якобы родила от военнослужащего Нацгвардии, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты попросили вице-министра внутренних дел Игоря Лепеху озвучить детали инцидента с участием несовершеннолетней в Жамбылской области, и поинтересовались, арестован ли сам военнослужащий.
"Во-первых, бывший военнослужащий. Во-вторых, дело возбуждено, насколько я знаю, он арестован - в рамках уголовного дела по завершению все узнаете", - заверил Лепеха.
Напомним, ранее в Таразе забеременела 16-летняя девочка, задержан 54-летний отчим по подозрению в преступном деянии.
Также мы писали, что в этом году в Западно-Казахстанской области забеременели две несовершеннолетние девочки. За весь прошлый год в регионе таких случаев было три.
