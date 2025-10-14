Астанчанка лишилась свободы на 8 лет из-за хранения двадцати свертков

В Астане вынесли приговор местной жительнице, которая хранила дома 20 свертков с сильным психотропным веществом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

В Астане вынесли обвинительный приговор в отношении Ш. за незаконное хранение психотропных веществ в целях сбыта и в особо крупном размере, совершенное в группе лиц по предварительному сговору.

"Ш. посредством использования социальной сети, по предварительному сговору с одним из пользователей, незаконно хранила с целью сбыта 20 свертков с психотропным веществом - α-PVP, общей массой 8,17 гр.

Вина Ш. доказана показаниями свидетелей, перепиской в сотовом телефоне, заключениям экспертиз, видеозаписью личного обыска и другими материалами уголовного дела", - сказано в релизе.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. В итоге, Ш. была признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы.

Ранее в Астане рассмотрели уголовное дело за сбыт и незаконное хранение психотропных веществ в особо крупном размере. Мужчине вынесли обвинительный приговор.

До этого жительницу Астаны приговорили к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение наркотических веществ.

Кроме того, к 8 и 18 годам лишения свободы приговорены два жителя Астаны за распространение наркотических средств.

