Снял колесо и поехал: "КамАЗ" на трассе удивил казахстанцев (видео)

В Акмолинской области водитель "КамАЗа" удивил нестандартным решением - ехал без пары задних колес, чтобы не срывать сроки. Видео вызвало интерес у полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В социальных сетях бурно обсуждается видео, на котором "КамАЗ" с прицепом едет без пары задних колес. Необычное зрелище вызвало шквал реакций - от недоумения до шуток.

Как сообщили в патрульной полиции Акмолинской области, за рулем находился житель города Косшы. Инцидент произошел утром 11 октября, около 9:15, на 35-м километре автодороги Астана - Коргалжын. Водитель вез уголь из Шубарколя в Карагандинской области и спешил доставить груз точно в срок.

"По словам самого водителя, в пути у прицепа вышло из строя колесо с одной стороны. Чтобы доехать до точки назначения, он просто снял колесо и перераспределил груз на уцелевшие. По его словам, поблизости не оказалось ни одной станции техобслуживания, поэтому другого выхода, кроме как продолжить путь в таком виде, у него не было. Опираясь на свой многолетний опыт в сфере грузоперевозок, он решил, что "так доедет", - рассказали в ведомстве.

Однако, по мнению сотрудников полиции, подобная езда - грубое нарушение правил эксплуатации транспортных средств и серьезная угроза для всех участников дорожного движения.

В отношении водителя составили административный протокол по ч.5 ст.590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств".

Ранее в Туркестанской области водители черных "Гелендвагенов" из кортежа остались без автомобилей - их забрали на штрафстоянку. Местный житель для проведения свадебного торжества нанял порядка 10 автомобилей, водители которых, грубо нарушая правила дорожного движения, создавали помехи и аварийную ситуацию на дороге.

Также в Сети появилась информация о том, что в Алматы у "КамАЗа" на ходу открутилось колесо и покатилось на пешеходов. Владелец BMW подставил под удар автомобиль, чтобы защитить людей. Он поблагодарил всех, кто переживал и предлагал помощь с ремонтом автомобиля.

