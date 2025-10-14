jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      Операцию по задержанию провели на одной из улиц Караганды

      Опубликовано:

      Партию таблеток изъяли в Караганде
      Изъятые таблетки. Фото: polisia.kz

      В Караганде задержали жителя столицы, подозреваемого в незаконной перевозке крупной партии из 328 упаковок наркосодержащих и психотропных лекарственных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, операция по задержанию проводилась в рамках плановых мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

      В ходе оперативных мероприятий на одной из улиц Караганды сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился 40-летний житель столицы.

      "При осмотре транспортного средства обнаружены 82 упаковки препарата "Тропикамид", 6 упаковок "Прегабин Рихтер 30" и 240 упаковок "Мидакс". Все препараты изъяты и направлены на экспертизу", - отметили в МВД.

      В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

      В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление возможных сообщников задержанного. Следствие выясняет каналы приобретения и дальнейшего распространения изъятых препаратов.

      Ранее в Алматы начались массовые проверки аптек. В полиции объяснили, что выявляют места, где продают без рецептов наркотические и психотропные препараты вроде морфина и промедола, которые вызывают привыкание. В основном без рецепта подобные лекарства пытаются приобрести люди с зависимостью.

      В Акмолинской области задержали местную жительницу за хранение "Трамадола". По ее словам, к препарату она пристрастилась после перелома и онкологии супруга. По данным полиции, 71-летняя пенсионерка самостоятельно приобретала таблетки, подделывая рецепты.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

