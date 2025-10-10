Аптеки массово проверяют в Алматы: что произошло (видео)

В Алматы начались массовые проверки аптек. В полиции объясняют, что выявляют места, где продают наркотические и психотропные препараты без рецептов, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали правоохранители, меньше чем за неделю в южной столице выявили 126 таких точек. Но, даже попавшись с поличным, продавцы не признают, что нарушают закон.

Речь идет о препаратах вроде морфина и промедола, которые вызывают привыкание. В основном без рецепта подобные лекарства пытаются приобрести люди с зависимостью. Попавшимся на безрецептурной торговле провизорам грозит штраф до 1000 МРП и даже лишение лицензии.

Так, одна из алматинских аптек всего за несколько месяцев попалась на нарушении уже шесть раз. Но продолжает работать. На этот раз снова продали без рецепта седативные таблетки. Только под видом клиента оказался тайный покупатель. С продавца взяли объяснительную и отправили данные в комитет фармконтроля. Именно там будут решать дальнейшую судьбу аптеки.

"Аптеки, которые продают непосредственно – безрецептурный отпуск медицинских препаратов, такие как тропикамид, глазные капли, соответственно, влечет административные правонарушения, где применяется определенный штраф.

В случае повторного явления на полгода лишаются лицензии. Если это административный штраф, соответственно, до того, как они оплатят штраф, они не могут пользоваться теми же препаратами", - рассказал старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Даурен Кобеев.

Напомним, ранее в Мангистауской области были задержаны фармацевты и несколько местных жителей. Как сообщали в полиции, фармацевты незаконно продали сильнодействующие препараты без рецепта, теперь им грозит наказание.

Добавим, что ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана обратились к фармацевтам с напоминаем об уголовной ответственности за безрецептурный отпуск некоторых лекарственных средств.

