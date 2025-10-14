Находившегося в международном розыске экс-адвоката экстрадировали в Казахстан

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании разыскиваемого гражданина Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

Сообщается, что 11 октября КНБ при взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД РК из-за рубежа доставлен в Астану находившийся в международном розыске бывший адвокат столичной коллегии.

В КНБ пояснили, что мужчина подозревается в совершении коррупционного правонарушения в особо крупном размере и с 2023 года скрывался от правосудия.

В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе.

Иная информация разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.

Ранее из Дубая в Казахстан экстрадировали мужчину, обвиняемого в получении незаконного дохода в 400 млн тенге.

На днях казахстанца, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов.

